الرابطة المحترفة تحدد تاريخ نهاية مرحلة الذهاب

تجرى الجولة الـ 15 والأخيرة من مرحلة ذهاب الرابطة الأولى لكرة القدم، أيام 26، 27 و28 ديسمبر، حسب البرنامج الذي كشفت عنه رابطة كرة القدم المحترفة، اليوم الجمعة، عبر موقعها الرسمي.

وستعرف الجولة الأخيرة إجراء كل المباريات، بخلاف الجولة الـ 14، المقررة يومي 20 و21 ديسمبر والتي ستكون مبتورة من مواجهة مولودية وهران-شباب بلوزداد، المؤجلة إلى تاريخ لاحق.

أما الجولة الـ 13، المبرمجة يومي 13 و14 ديسمبر، ستكون مبتورة من ثلاث مواجهات: شباب بلوزداد - شباب قسنطينة، ترجي مستغانم- مولودية الجزائر واتحاد الجزائر-اتحاد خنشلة. وتم تأجيل هذه المواجهات بسبب مشاركة أندية العاصمة وشباب قسنطينة في مختلف المنافسات القارية للأندية.

كما كشفت الهيئة المسيرة للمنافسة عن برنامج المواجهات المؤجلة، ويتعلق الأمر بـ: شباب بلوزداد- شبيبة الساورة (الجولة الـ 7) ووفاق سطيف-نادي بارادو (الجولة الـ 9)، حيث تم برمجتهما يوم الثلاثاء 17 ديسمبر.

وسيجرى لقاء اتحاد الجزائر- نادي بارادو، لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ 11، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر بملعب 5 جويلية.

أما الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر-اتحاد الجزائر (الجولة الـ 7)، لم يتم الكشف بعد عن تاريخ إجرائه.

برنامج بقية جولات مرحلة الذهاب:

الجولة الـ 12: 7 و8 ديسمبر (مبتورة من أربع مقابلات)

الجولة الـ 13: 13 و14 ديسمبر (مبتورة من ثلاث مقابلات)

الجولة الـ 14: 20 و21 ديسمبر (مبتورة من مقابلة واحدة)

الجولة الـ 15: 26، 27 و28 ديسمبر (إجراء كل المقابلات)

برنامج مقابلات تسوية الرزنامة:

الجولة السابعة (الثلاثاء 17 ديسمبر): شباب بلوزداد - شبيبة الساورة

الجولة التاسعة (الثلاثاء 17 ديسمبر): وفاق سطيف - نادي بارادو

الجولة الحادية عشرة (الثلاثاء 31 ديسمبر): اتحاد الجزائر-نادي بارادو

مقابلات متأخرة لم يتم الكشف عن تواريخ إجرائها:

الجولة الـ 7: اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر

الجولة الـ 9: شباب بلوزداد - شبيبة القبائل

الجولة الـ 10: شبيبة القبائل - مولودية البيض، نادي بارادو-اتحاد بسكرة.

الجولة الـ 12: نادي بارادو- شباب بلوزداد، شباب قسنطينة -مولودية البيض، أولمبيك أقبو-اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر-شبيبة الساورة.