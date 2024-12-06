تحرش مغربي بحرفية جزائرية في إيطاليا

تعرض جناح جزائري خلال أحد المعارض في إيطاليا، اليوم الجمعة، إلى حملة مضايقة وترهيب بسبب بعض الملابس التقليدية المعروضة.

ونشرت الحرفية الجزائرية لينا بوساحة شريط فيديو على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" يظهر إحدى السيدات وهي تصرخ أمام جناحها مدعية أنه يحتوي على ملابس تقليدية مغربية.

ونشرت الخياطة الجزائرية بعدها شريط فيديو آخر لشرح حيثيات الحادث، مؤكدة أن ذات السيدة تهجمت بشكل عدواني على جناحها بسبب ملابس تقليدية معروضة، مضيفة أنها أبلغت عناصر الأمن بالمعرض من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة كما أنه ستبلغ السلطات الجزائرية لحمايتها.

وليست المرة الأولى التي تتعرض فيه ذات الحرفية لمضايقات مغربية حيث كانت ضحية حملة ترهيب مماثلة خلال معرض بباريس شهر ماي الفارط.

ونظمت الجالية الجزائري في فرنسا، آنذاك، حملة تضامن واسعة مع لينا بوساحة وكان جناحها محل مزار عدد كبير من المساندين للحرفية في مواجهة التهديدات، كما تلقت زيارة تضامنية من طرف سفير الجزائر في باريس.