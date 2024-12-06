رئيس جنوب إفريقيا: ممتنون للجزائر

ألقى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، مساء اليوم الجمعة، خطابا أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين في دورة غير عادية بقصر الأمم، أكد فيها عمق العلاقات بين البلدين، ومعربا عن امتنانه للجزائر التي وقفت مع الشعب الجنوب إفريقي ضد نظام الفصل العنصري.

وقال رامافوزا: "شرف لي أن أتحدث في برلمان الجزائر وأقف أمامكم احتراما للجزائر التي تربطنا معها علاقات قوية، نحن نشعر وكأننا في وطننا ويمكننا القول إن الجزائر بلد استراتيجي وبوابة لإفريقيا".

وأضاف ذات المتحدث: "الجزائر وجنوب إفريقيا يتشابهان في العديد من الأمور وعانى شعبينا من الاضطهاد والاستعمار، أنتم الجزائريون يشهد لكم التاريخ في النضال ومنكم نستلهم العبر والخبرة، الجزائر ساهمت معنا بشكل كبير في دعم حركات التحرر في إفريقيا، نحمل شعلة الحرية وهذه الشعلة يجب أن تضيء عن طريق التطور والوحدة الإفريقية وطريق الأجيال القادمة".

وأكد الرئيس الجنوب إفريقي مواصلة التزام بلده مع الجزائر في دعم الشعوب المستعمرة لتحقيق حق تقرير المصير على رأسها شعب الصحراء الغربية، قائلا: "يجب تذكير المجتمع الدولي بضرورة احترام المواثيق التي تكفل للشعب الصحراوي تحقيق حريته".

كما أشاد رامافوزا بـ "مواقف الجزائر المشرفة في مجلس الأمن الأممي طيلة عضويتها غير الدائمة"، مضيفا: "يجب أن نساهم معا في إصلاح هذه الهيئة لتخدم كل الشعوب، يجب على الدول الإفريقية الاتحاد فيما بينها لتحقيق التطور الاقتصادي الدائم".