"الرئيس تبون يريد إشراك أفراد الجالية في التنمية"

أبرز كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الجمعة، إرادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إشراك الكفاءات الوطنية بالخارج في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وجاء ذلك لدى التقائه بالكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج التي شاركت في المؤتمر الإفريقي الثالث للمؤسسات الناشئة، المنعقد حاليًا بالجزائر.

وأكد شايب، الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية، لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز روابطها مع الوطن الأم وإشراكها بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي الذي كان موضوع المؤتمر.

وأشاد كاتب الدولة بالمشاركة المميزة لأعضاء الجالية في هذا الحدث القاري الهام، مما يعكس حرصهم على الإسهام في مسار التنمية الوطنية.