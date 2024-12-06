الرئيس تبون يقلد راما فوزا وسام الاستحقاق برتبة أثير (فيديو)

قرّر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صدر مصف الاستحقاق الوطني، اليوم الجمعة، إسداء وسام من مصف الاستحقاق الوطني، برتبة أثير، للرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، وفق ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة، أنه "بمناسبة زيارة دولة التي يقوم بها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة، إلى الجزائر، قرّر السيّد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، صدر مصف الاستحقاق الوطني، إسداء وسام من مصف الاستحقاق الوطني، برتبة أثير، لأخيه السيد سيريل رامافوزا، نظير مجهودات شخصه السامي ولدولة جنوب إفريقيا، حكومة وشعباً، إكبارا وتنويها بدورها المميز في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة في المحافل الدولية وكشف جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، من قبل نظام الأبرتايد للكيان الإسرائيلي".