تسمم 7 أشخاص بالغاز في جيجل وسوق أهراس

تمكن أعوان الحماية المدنية من إنقاذ سبعة أشخاص تعرضوا لاختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون في جيجل وسوق أهراس.

وحسب بيان مصالح الحماية، فإن وحداتها تدخلت، فجر اليوم السبت، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي الحوامرة، بلدية ودائرة جيجل، مخلفا تسمم 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و39 سنة، كانوا يعانون من ضيق في التنفس، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى جيجل.

كما تدخلت إسعافات الحماية المدنية، مساء أمس، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من المدفأة، بحي 400 مسكن، بلدية ودائرة سوق أهراس.

وأشارت ذات المصالح إلى أن الحادث خلف تسمم 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 22 سنة و58 سنة، كانوا يعانون من ضيق في التنفس، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى الجهوي.