تواصل فعاليات المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة

تتواصل بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، اليوم السبت، فعاليات الطبعة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، التي أشرف على افتتاحها، الخميس الماضي، الوزير الأول، نذير العرباوي.

وتعرف هذه التظاهرة، في يومها الثالث والأخير، إجراء العديد من النشاطات، أبرزها قمة الذكاء الاصطناعي التي تجمع خبراء وصناع القرار في المجال، يتم من خلالها مناقشة أحدث الابتكارات المتوصل إليها والآفاق المستقبلية.

كما يتخلل برنامج اليوم الأخير، أيضا، زيارة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، لمعرض المؤسسات الناشئة المقام على هامش الطبعة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة (5-7 ديسمبر 2024)، حسبما علم لدى المنظمين.

وموازاة مع المؤتمر الإفريقي، ينظم مجلس الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ومشاركة عدة وزارات أخرى، ندوة حول الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وقد عرف اليوم الثاني من المؤتمر، أمس الجمعة، انعقاد القمة الوزارية الإفريقية للمؤسسات الناشئة، برئاسة السيد واضح، في جلسة مغلقة، عكف من خلالها الوزراء الأفارقة المشاركون على مناقشة برنامج الأمانة العامة للمؤتمر، وورقة طريق تواكب الاستراتيجية الإفريقية للذكاء الاصطناعي.

كما تم عقد جلسة نقاش بعنوان "بناء الجسور: دور الجالية الجزائرية والإفريقية"، والتي أكد من خلالها كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، "أن الجزائر ملتزمة بتعزيز التعاون الإفريقي المشترك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، باعتبارها ركائز أساسية للنهوض باقتصاد المعرفة في القارة".

وعرف اليوم الثاني من التظاهرة أيضا تنظيم عدد من الورشات واللقاءات والمحاضرات، جمعت مختلف الفاعلين المشاركين في الطبعة الثالثة للمؤتمر المنظم تحت عنوان: "إعادة تصور إفريقيا من خلال الذكاء الاصطناعي"، إضافة إلى تواصل فعاليات المعرض المخصص للمؤسسات الناشئة.