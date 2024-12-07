إحباط محاولة للهجرة السرية بمستغانم

تمكنت الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، بالتنسيق مع حرس السواحل، نهاية الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، تستغل موقع التواصل الاجتماعي "تيكتوك"، لاستقطاب المرشحين للهجرة نحو الضفة الأخرى، مع توقيف 10 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين سنة 17 و41 سنة، ينحدرون من ولايات مستغانم، وهران وغليزان.

القضية جاءت بعد التنسيق العملياتي بين فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وحرس السواحل بمستغانم، بخصوص وجود مجموعة من الأشخاص بصدد مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، انطلاقا من أحد شواطئ مستغانم.

التحريات أفضت إلى تحديد هوية 10 مشتبه فيهم وتوقيفهم، من بينهم المدبر الرئيسي للعملية، مع حجز قارب مطاطي مزود بمحرك.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.