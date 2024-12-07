بحضور ترامب وأربعين من القادة.. افتتاح كاتدرائية "نوتردام" في باريس

بحضور الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، ونحو أربعين رئيس دولة وحكومة، سيتم افتتاح كاتدرائية "نوتردام" في باريس، بعد انتهاء أعمال ترميمها، اليوم السبت، في مراسم احتفالية بعد سنوات من الحريق الذي دمرها وتسبب بانهيار برجها - الذي صممه المهندس المعماري أوجين فيوليه لو دوك في القرن التاسع عشر - يوم 15 أفريل 2019.

وتفتتح كاتدرائية "نوتردام"، وسط مراسم احتفالية يحضرها دونالد ترامب، في أول خرجة له منذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وأربعون رئيس دولة وحكومة، أبرزهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كلمة من باحة الكاتدرائية، قبل فتح أبوابها لإقامة مراسم دينية.

وكاتدرائية "نوتردام"، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، هي من أكبر الكاتدرائيات في الغرب، ومن أكثر المعالم استقطابا للزوار في أوروبا.