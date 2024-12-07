بيان الرئاسة السورية بخصوص بشار الأسد

نفت رئاسة الجمهورية السورية، مساء اليوم السبت، ما وصفتها "شائعات وأخبار كاذبة" تناقلتها وسائل إعلام أجنبية حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو قيامه بزيارات خاطفة لدولة أو أخرى.

وحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) نفت رئاسة الجمهورية السورية، في بيان، "كل تلك الشائعات وتنوه إلى غاياتها المفضوحة وتؤكد أنها ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية".

كما أكدت رئاسة الجمهورية السورية –وفق البيان- أن "الرئيس يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق. وتشدد على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدُر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري".

من جهة أخرى، تتسارع الأحداث على جبهات القتال المختلفة في البلاد بعدما اعترف الجيش السوري بأن قواته المسلحة العاملة في المنطقة الجنوبية نفذت "إعادة تموضع وانتشار تبعا للخطط والأوامر العسكرية"، ما يؤكد ما تناقلته وسائل إعلام بخصوص سيطرت ميليشيات مسلحة على محافظتي درعا والسويداء الحدوديتين مع الأردن.

في المقابل تتضارب الأنباء حول الأوضاع في مدينة حمص بعدما وصلت الفصائل المسلحة إلى مشارفها إثر اكتمال سيطرتها على محافطتي حماة وحلب، حيث أكدت وكالة "رويترز" بداية توغل المسلحين في أحيائها الشمالية والشرقية في حين نفى الإعلام الرسمي تلك الأخبار وكشف في الوقت ذاته عن تنفيذ الطيران الحربي غارات مركزة على تجمعات الميليشيات.

كما نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري نفيه لأي "نبأ حول انسحاب الوحدات المسلحة الموجودة في مناطق ريف دمشق"، مضيفة أن "بعض الخلايا النائمة المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية تقوم بنشر مقاطع فيديو عبر قنواتهم الإعلامية من ساحات وشوارع لمناطق في ريف دمشق وغيرها من المحافظات والادعاء بأن عناصر التنظيمات الإرهابية قد سيطروا عليها كل ذلك بهدف بث الفوضى في صفوف المواطنين وترهيبهم".