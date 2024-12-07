"الخبر" تكشف عن موعد الداربي العاصمي الكبير

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محمد أمين مسلوق، عن موعد إجراء الداربي العاصمي الكبير بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر.

وفي تصريح حصري لقناة "الخبر"، اليوم السبت، أكد مسلوق أن المقابلة المنتظرة من طرف عشاق كرة القدم المستديرة في الجزائر ستجرى يوم الجمعة 24 جانفي 2025 بملعب 5 جويلية الأولمبي في العاصمة.

وقال مسلوق خلال حصة "طالوناد" التي تبث على قناة "الخبر"، أن برمجة المواجهة يتم بالتنسيق مع التلفزيون العمومي، وذلك من أجل تسويق أفضل للبطولة الوطنية، باعتبار أن هذه المقابلة تعتبر واجهة لكرة القدم المحلية.

وأكد ذات المسؤول أن هيئته فضلت عدم إجراء المقابلة خلال أيام وسط الأسبوع من أجل وضع الجماهير الغفيرة المنتظرة في ظروف مريحة.

وكان الداربي العاصمي بين الغريمين، الذي يدخل في إطار الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى، مبرمجا يوم الخامس نوفمبر الماضي قبل أن يتم تأجيله إلى "موعد لاحق" لأسباب تنظيمية متعلقة بالاحتفالات التي شهدتها العاصمة تخليدا للذكرى الـ 70 لانطلاق الثورة الجزائرية المجيدة.