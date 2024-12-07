وفاق سطيف يواصل صحوته (فيديو)

حقق وفاق سطيف فوزا ثمينا، اليوم السبت، على حساب مضيفه اتحاد خنشلة في افتتاح الجولة الثانية عشرة من الرابطة المحترفة الأولى.

وفي مقابلة مثيرة احتضنها ملعب حمام عمار، افتتح المحليون باب التسجيل عن طريق عيبود في الدقيقة 45+1، ثم عدل الضيوف عن طريق بوبكر في الدقيقة 55 وأضافوا الثاني عن طريق شعبي في الدقيقة 77، غير أن "السيسكاوة" عادوا في النتيجة عن طريق جواشي في الدقيقة 84، وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر صافرة النهاية فاجأ قتال الجميع بهدف ثالث قاتل خلال الوقت بدل الضائع منح النقاط الثلاثة لأشبال المدرب دريس.

ويؤكد هذا الفوز الصحوة الأخيرة لنسور الهضاب الذين حققوا ثاني فوز خارج الديار أمام فريقين عنيدين هما أولمبي آقبو واتحاد خنشلة جعلهم يرتقون للمركز الثاني، مؤقتا، برصيد 18 نقطة في انتظار تسوية الرزنامة.

من جهته، تجاوز أولمبي الشلف الضيف ترجي مستغانم بنتيجة هدفين مقابل صفر سجلهما أغباغنو (الدقيقة 45+3) وصداحين (الدقيقة 90+6).

وتقام غدا مقابلتان عن نفس الجولة عندما يستقبل شبيبة القبائل نظيره نجم مقرة، ويتنقل اتحاد بسكرة إلى وهران لمواجهة المولودية المحلية، فيما أجلت 4 مقابلات بسبب انشغال الأندية الجزائرية بالمنافسة الإفريقية.

النتائج والترتيب:

السبت 7 ديسمبر:

اتحاد خنشلة - وفاق سطيف 2-3

جمعية الشلف - ترجي مستغانم 2-0

الأحد 8 ديسمبر:

شبيبة القبائل - نجم مقرة

مولودية وهران - اتحاد بسكرة

مباريات مؤجلة:

نادي بارادو - شباب بلوزداد

شباب قسنطينة - مولودية البيض

أولمبيك أقبو - اتحاد الجزائر

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة

الترتيب : نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 19 11

2. وفاق سطيف 18 11

3. مولودية الجزائر 17 10

4. اتحاد الجزائر 16 9

--. اتحاد خنشلة 16 12

6. مولودية وهران 15 11

--. جمعية الشلف 15 12

8. شبيبة القبائل 14 9

--. أولمبيك آقبو 14 11

10. شباب بلوزداد 13 9

--. نجم مقرة 13 11

12. شبيبة الساورة 12 10

--. ترجي مستغانم 12 12

14. اتحاد بسكرة 10 10

15. نادي بارادو 9 8

16. مولودية البيض 8 10.