توقيف سائق متهور محل بحث

تمكنت وحدات الدرك الوطني بوهران من تم توقيف سائق فار محل أمر بالقبض صادر عن محكمة السانية متورط في جنحة المشاركة في تعريض حياة دركي للخطر وعدم الامتثال لإنذار التوقف وكذا الفرار، حسب ما أفاد به اليوم السبت، بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات البيان أنه "تبعا للفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلق برفض سائق شاحنة الامتثال للمراقبة على مستوى السد الثابت بالكرمة ولاية وهران، مع تعريض حياة دركي للخطر، كان على متنها 03 أشخاص تتراوح أعمارهم من 31 الى 34 سنة، وبفضل المجهودات المبذولة من طرف وحدات الدرك الوطني، تم توقيف شخصين في ظرف قياسي وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة".

وأضاف أنه "استكمالا للتحقيق المفتوح في القضية بالتنسيق مع الجهات القضائية، تم توقيف السائق الفار محل الأمر بالقبض الصادر عن محكمة السانية لتقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية".

وقبل حوالي 15 يوما، سلطت محكمة السانية بوهران عقوبة سنتين حبسا نافذا على شخصين شاركا في عملية جر دركي بالشاحنة على مستوى حاجز ثابت، فيما أصدرت أمرا بالقبض على السائق الذي لاذ بالفرار.