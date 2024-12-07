شباب بلوزداد ينعش آماله

عاد شباب بلوزداد، اليوم السبت، بالنقاط الثلاثة من تنقله إلى كوت ديفوار لمواجهة نادي استاد أبيدجان في إطار الجولة الثانية (المجموعة الثالثة) من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وخلق ممثل كرة القدم الجزائرية عدة فرص للتسجيل قبل أن يأتي الفرج عن طريق المهاجم أيمن محيوص الذي وقع هدف المواجهة الوحيد في الدقيقة الـ 71، مستغلا تمريرة زميله مزيان داخل منطقة الجزاء.

ويستعيد "أبناء العقيبة" توازنهم بعد البداية المتعثرة عندما انهزموا أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي على ملعب 5 جويلية (1-2) خلال الجولة الأولى.

وفي المقابلة الثانية عن المجموعة، تعادل النادي الأهلي المصري بنتيجة (0-0) أمام أورلاندو بيراتس بجوهانسبورغ.

ويحافظ الأهلي وأورلاندو على مركزهما في الصدارة بـ 4 نقاط لكل منهما، في حين يصبح شباب بلوزداد ثالثا برصيد 3 نقاط ويتذيل استاد أبيدجان دون رصيد.

ولحساب الجولة الثالثة عن هذه المجموعة، يستقبل ممثل الجزائر النادي الأهلي المصري يومي 13 و15 ديسمبر، فيما يستضيف أورلاندو بيراتس نادي استاد ابيدجان.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي من المنافسة القارية.

الترتيب:

الترتيب نقاط لعب الفارق

1- الأهلي 4 2 +2

--. أورلاندو بيراتس 4 2 +1

3- شباب بلوزداد 3 2 0

--. استاد ابيدجان 0 2 - 3