وزير البريد يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة

عقد سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السبت لقاءات ثنائية جمعته بنظرائه من الدول الافريقية.

وحسب بيان للوزارة، يتعلق الأمر ب"سفيان الهميسي، وزير تكنولوجيا الاتصال بالجمهورية التونسية، أحمد سالم ابده، وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، عموري ممادي حساني، وزير البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي والشفافية لاتحاد جزر القمر، وليون جوست إيبومبو، وزير البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي لجمهورية الكونغو."

وحسب نفس البيان، فقد جاء هذا "على هامش القمة الوزارية للطبعة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المنعقدة بالجزائر".

و قد تناولت اللقاءات "سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والرامية إلى تعزيز التنمية في الدول الإفريقية ودعم التكامل والاندماج الاقتصادي بينها، على غرار الخدمات البريدية، البنية التحتية للإتصالات، ضبط الاتصالات الإلكترونية، التكوين، مراكز البيانات، تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال."