مجلس مديري الثانويات يستنكر

استنكر المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات في بيان له اليوم الاعتداءات التي يتعرض لها بعض مديري الثانويات عبر التراب الوطني.

وندد المجلس بالاعتداء الجسدي الذي تعرض له مدير ثانوية بن جعفر العزيل بولاية تلمسان، وكذا الاعتداء الذي تعرض له مدير ثانوية بن شكشك تافي في ولاية تميمون والمتمثل في حرق سيارته داخل حرم المؤسسة.

وفي حين اعتبر المجلس أن هذه الاعتداءات تعبر عن المستوى المنحط لمرتكبيها، ومدى تأثيرها السلبي على العمل التربوي، دعا المجلس وزارة التربية وكافة السلطات المعنية إلى العمل على وقف هذه الاعتداءات ومعاقبة كل المتورطين فيها.