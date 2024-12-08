مباشر : الخارجية الروسية.. الأسد غادر سوريا

تسارعت الأحداث في سوريا، خلال الساعات الأخيرة، بدخول المسلحين دمشق دون قتال، وفرار الرئيس بشار الأسد إلى وجهة غير معلومة، نقترح عليكم متابعة أهم مستجدات الوضع عبر هذا المباشر:

* قالت وزارة الخارجية الروسية، في أول رد فعل لها بعد سقوط دمشق، أن "بشار الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح."

وأضافت الخارجية الروسية، في تصريح للناطقة الرسمية باسمها، ماريا زاخاروفا "نحن في اتصال بكل فصائل المعارضة السورية، ودعت إلى احترام آراء جميع الأعراق والطوائف".

ودعت موسكو إلى إطلاق عملية سياسية شاملة وفق القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع.

وأشارت إلى أن القواعد العسكرية الروسية بسوريا في حالة تأهب قصوى ولا تهديد خطير لسلامتها.

* قال مصدران سوريان لوكالة "رويترز"، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية، أقلعت أثناء اللحظات التي كانت تسقط فيها دمشق في أيادي المسلحين.

ووفق ما نقلته الوكالة، فإن الطائرة أقلعت صوب الساحل، ثم غيّرت بطريقة مفاجئة مسارها، واختفت بعد ذلك من الرادارات. ويرجح بعض المتابعين أن الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، وشخصيات نافذة في نظامه، كانوا على متنها، ويجهل مصير الطائرة لحد الآن، إن كانت تحطمت أو تم تعطيل جهاز رادارها يدويا من قبل قائدها لإخفاء مسارها.

* قال أنور قرقاش، مستشار رئيس الامارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، على همش ندوة في البحرين، "نأمل مشاهدة الأشقاء في سوريا العمل سويا لتفادي حلقة جديدة من الفوضى".

تصريح أنور قرقاش أو رد فعل عربي، عقب سقوط نظام بشار الأسد.

* كشف التلفزيون الإيراني الرسمي، عن اقتحام السفارة الإيرانية في العاصمة السورية بعد سيطرة المسلحين على دمشق، دون إعطاء تفاصيل أكثر.

ومعلوم أن إيران كانت من بين أهم الداعمين لنظام الأسد.

* أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الأحد تاريخ الثامن من ديسمبر من كل عام عيدا وطنيا لسوريا.

* اقتحام القصر الجمهوري بدمشق

ترامب: روسيا تخلت عن الأسد

علق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب حول ما يجري في سوريا، قائلا "إن الأسد رحل وروسيا تخلت عنه، لأن هذه الأخيرة منشغلة بما يحدث في أوكرانيا".