مباشر: رحيل الأسد بعد 13 سنة من الصراع

تسارعت الأحداث في سوريا، خلال الساعات الأخيرة، بدخول المسلحين دمشق دون قتال، وفرار الرئيس بشار الأسد إلى وجهة غير معلومة، نقترح عليكم متابعة أهم مستجدات الوضع عبر هذا المباشر:

*نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن مررت عبر تركيا مؤخرا رسائل للمعارضة السورية التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد.

وأوضحت أن إحدى الرسائل طالبت الثوار بعدم السماح لتنظيم الدولة بالمشاركة في هجومهم.

*بايدن: سوريا تحررت من بشار الأسد ومما قام به هو ووالده

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، بأن سوريا تحررت من بشار الأسد ومما قام به هو ووالده حافظ الأسد.

وقال بايدن: "نظام الأسد قتل بوحشية آلاف المدنيين الأبرياء وهذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري لبناء السلام في بلده".

وأضاف بايدن أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتوفير المساعدات والإغاثة لطي صفحة الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه على علم بوجود بشار الأسد في العاصمة الروسية موسكو.

*غوتيريش يرحّب بنهاية "النظام الدكتاتوري" في سوريا

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنهاية ما سماه "النظام الدكتاتوري" في سوريا.

وقال "بعد 14 عاما من الحرب الوحشية ونهاية النظام الدكتاتوري، لدى الشعب السوري فرصة تاريخية لبناء مستقبل مستقر وسلمي".

*مسؤول صهيوني : أبلغنا واشنطن مسبقا عن عمليتنا بسوريا

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول صهيوني قوله إن (الكيان الصهيوني) "أبلغ واشنطن مسبقا بعمليته للسيطرة على مواقع أخرى على الجانب السوري"، وذلك بعد إعلان القوات الصهيونية احتلال منطقة جبل الشيخ.

*السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية أعربت السعودية عن ارتياحها لما وصفتها بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري، مؤكدة وقوفها بجانب الشعب السوري وخياراته في هذه المرحلة الحرجة. ودعت -في بيان- المجتمع الدولي للوقوف بجانب سوريا دون التدخل في شؤونها الداخلية.

*بريطانيا ترحب بسقوط الأسد

رحبت بريطانيا بإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، قائلة إن الشعب السوري عانى طويلا تحت حكم النظام الذي وصفته بـ "البربري ".

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي إن "التطورات في سوريا غير مسبوقة"، مؤكدا أن "تركيز بلاده منصب على ضمان الحل السياسي وأن يتم استعادة السلام والاستقرار".

ودعا جميع الأطراف إلى "حماية المدنيين والأقليات وضمان وصول المساعدات الإنسانية في الأيام القادمة."

*الشرع: اليوم سوريا للسوريين جميعا

قال القائد بإدارة العمليات بالمعارضة السورية المسلحة، وقائد تنظيم "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع (الجولاني) -في كلمة من ساحة الجامع الأموي بدمشق- إن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد نشر الطائفية، واليوم سوريا للسوريين جميعا.

وأضاف أن النصر الذي تحقق بإسقاط النظام هو "نصر لكل السوريين".

كلمة للقائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، أحمد الشرع من المسجد الأموي الكبير بالعاصمة #دمشق. pic.twitter.com/fHk8Y5jTcV — عبدالحي (خطاب) (@KHaatap) December 8, 2024

*القوات الصهيونية تقرر احتلال منطقة جبل الشيخ السورية

أفادت هيئة البث الصهيونية بأن قوات وحدة شيلداغ سيطرت على منطقة جبل الشيخ السورية دون مقاومة، في حين قالت إذاعة قوات الاحتلال إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ السورية وإنشاء منطقة عازلة.

مشيرة إلى أنه سيكون القوة التنفيذية في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا.

*الشرع (الجولاني) يصل الجامع الأموي

وصل قائد تنظيم "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع (الجولاني) إلى الجامع الأموي في العاصمة دمشق.

* دعت طهران إلى إنهاء الصراعات العسكرية في سوريا والبدء بحوار وطني بمشاركة الجميع .

وفي أول تعليق رسمي لإيران بعد سقوط نظام بشار الأسد، قال بيان للخارجية الإيرانية،اليوم الأحد، إن طهران تدعو إلى "إنهاء الصراعات العسكرية على الفور ومنع الأعمال الإرهابية وبدء حوار وطني بمشاركة جميع فئات المجتمع السوري".

وأضافت أنها "لن تدخر جهدا في المساعدة على إرساء الأمن والاستقرار في سوريا"، وأنها "ستواصل مشاوراتها مع كافة الأطراف المؤثرة وخاصة في المنطقة."

وقالت طهران، التي كانت حليفة الأسد على مدى سنوات، إنها مستمرة في "دعم الآليات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2254 لمواصلة العملية السياسية في سوريا".

وتوقعت أن تستمر "العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس إتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين."

واعتبرت أن "مستقبل سوريا والقرارات بشأن مصيرها يقع على عاتق الشعب السوري وحده"، وأنها "تحترم وحدة سوريا وسيادتها الوطنية".

* نقل التلفزيون السوري عن قائد تنظيم "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع (الجولاني)، تأكيده أن "الفصائل لن تتراجع وستواصل الطريق الذي بدأته في عام 2011" قائلا "إن المستقبل لنا".

* قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "إسرائيل قصفت مخازن أسلحة بالقرب من العاصمة دمشق".

* قالت وزارة الخارجية الروسية، في أول رد فعل لها بعد سقوط دمشق، أن "بشار الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح."

وأضافت الخارجية الروسية، في تصريح للناطقة الرسمية باسمها، ماريا زاخاروفا "نحن في اتصال بكل فصائل المعارضة السورية، ودعت إلى احترام آراء جميع الأعراق والطوائف".

ودعت موسكو إلى إطلاق عملية سياسية شاملة وفق القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع.

وأشارت إلى أن القواعد العسكرية الروسية بسوريا في حالة تأهب قصوى ولا تهديد خطير لسلامتها.

* قال مصدران سوريان لوكالة "رويترز"، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية، أقلعت أثناء اللحظات التي كانت تسقط فيها دمشق في أيادي المسلحين.

ووفق ما نقلته الوكالة، فإن الطائرة أقلعت صوب الساحل، ثم غيّرت بطريقة مفاجئة مسارها، واختفت بعد ذلك من الرادارات. ويرجح بعض المتابعين أن الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، وشخصيات نافذة في نظامه، كانوا على متنها، ويجهل مصير الطائرة لحد الآن، إن كانت تحطمت أو تم تعطيل جهاز رادارها يدويا من قبل قائدها لإخفاء مسارها.

* قال أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، على هامش ندوة في البحرين، "نأمل مشاهدة الأشقاء في سوريا العمل سويا لتفادي حلقة جديدة من الفوضى".

تصريح أنور قرقاش أو رد فعل عربي، عقب سقوط نظام بشار الأسد.

* كشف التلفزيون الإيراني الرسمي، عن اقتحام السفارة الإيرانية في العاصمة السورية بعد سيطرة المسلحين على دمشق، دون إعطاء تفاصيل أكثر.

ومعلوم أن إيران كانت من بين أهم الداعمين لنظام الأسد.

* أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الأحد تاريخ الثامن من ديسمبر من كل عام عيدا وطنيا لسوريا.

* اقتحام القصر الجمهوري بدمشق

ترامب: روسيا تخلت عن الأسد

علق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول ما يجري في سوريا، قائلا "إن الأسد رحل وروسيا تخلت عنه، لأن هذه الأخيرة منشغلة بما يحدث في أوكرانيا".