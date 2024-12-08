مباشر: سوريا ما بعد الأسد

تسارعت الأحداث في سوريا، خلال الساعات الأخيرة، بدخول المسلحين دمشق دون قتال، وفرار الرئيس بشار الأسد إلى وجهة غير معلومة، نقترح عليكم متابعة أهم مستجدات الوضع عبر هذا المباشر:

* قال أنور قرقاش، مستشار رئيس الامارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، على همش ندوة في البحرين، "نأمل مشاهدة الأشقاء في سوريا العمل سويا لتفادي حلقة جديدة من الفوضى".

تصريح أنور قرقاش أو رد فعل عربي، عقب سقوط نظام بشار الأسد.

* كشف التلفزيون الإيراني الرسمي، عن اقتحام السفارة الإيرانية في العاصمة السورية بعد سيطرة المسلحين على دمشق، دون إعطاء تفاصيل أكثر.

ومعلوم أن إيران كانت من بين أهم الداعمين لنظام الأسد.

* أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الأحد تاريخ الثامن من ديسمبر من كل عام عيدا وطنيا لسوريا.

* اقتحام القصر الجمهوري بدمشق

ترامب: روسيا تخلت عن الأسد

علق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب حول ما يجري في سوريا، قائلا "إن الأسد رحل وروسيا تخلت عنه، لأن هذه الأخيرة منشغلة بما يحدث في أوكرانيا".