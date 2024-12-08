شهداء ومصابون بمجازر جديدة في غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الصهيوني مدينة غزة، ودير البلح، وسط القطاع، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين، وإصابة آخرين في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بحي المشاعلة، جنوب غربي دير البلح، وسط القطاع.

واستشهدت امرأة وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لشقة سكنية لعائلة الغفري، بالقرب من مسجد اليرموك بمدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال الصهيوني مباني سكنية في منطقة المواصي الساحلية، غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44.664 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105.976 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.