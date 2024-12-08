بلاغ هام من وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الأحد، عن اتخاذ تدابير جديدة لفائدة مالكي المركبات التي لا تعرف سنة أول وضع لها في السير.

وحسب ما أفاد به بيان لذات الدائرة الوزارية، فإنه "في إطار التدابير الرامية إلى التكفل بانشغالات المواطنات والمواطنين، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم جميع مالكي المركبات التي لا تعرف سنة أول وضع لها في السير ( XXXXX-X22-XX) أو (XXXXX-X33-XX) بأنهم مدعوون للتقدم إلى مصالح المناجم المختصة إقليميا، بهدف إخضاع مركباتهم إلى مراقبة المطابقة".

ونوّه البيان بأن هذا الإجراء سيسمح لمالكي هذه المركبات "باستكمال ترقيمها وفق السنة المحددة على مستوى المصالح المختصة".

وسيسمح هذا الإجراء - يضيف البيان - لأصحاب هذه المركبات بتسوية وضعيتها ووضعها للسير وإخضاعها للمراقبة التقنية وكذا بيعها.