الشلف: مروّجو المهلوسات في قبضة الأمن

نجحت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الشلف، في شل نشاط إجرامي لمروجي المؤثرات العقلية، وحجزت 203 كبسولة.

وحسب بيان لذات المصلحة، صادر اليوم الأحد، فإن العملية الأولى مكنت عناصر الفرقة من الإطاحة بمروجين ضبطا متلبسين بحيازة 184 قرصا، منها 7 أقراص من المخدرات الصلبة، وبتعميق الأبحاث والتحريات في القضية، تم تحديد ممونهم الرئيسي.

وفي العملية الثانية، تم توقيف مروجين آخرين، كانا ينشطان وسط مدينة الشلف، وبعد مداهمتهما تم حجز 19 قرصا مهلوسا.

وقد أنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف، التي خصتهم بأوامر إيداع الحبس المؤقت.