ميناء العاصمة: وزير النقل غير راض

أبدى وزير النقل، السعيد سعيود، عدم رضاه، بعد زيارة فجائية لميناء العاصمة، مسديا عدة توجيهات لاتخاذ إجراءات لازمة ومواصلة العمل الصارم لرفع وتيرة أشغال إعادة تهيئة الأرصفة.

وجاء في بيان الوزارة، عبر حسابها في الفايسبوك"، أنه في "إطار الحرص على المتابعة الدائمة والدورية لمختلف المشاريع القطاعية، قام الوزير سعيود، رفقة إطارات من الوزارة، اليوم الأحد، بزيارة ميدانية فجائية لميناء الجزائر، للوقوف على مدى تطبيق توصياته وتعليماته المسداة خلال الاجتماعات التنسيقية، ومعاينته الميدانية السالفة للموقع، وكذا للاطلاع على مدى تقدم أشغال إعادة تهيئة الأرصفة رقم 18-19-20-21، وانطلاق أشغال تحسين واجهة الميناء".

وأضاف البيان، أن "الوزير أبدى عدم رضاه لبعض الأوضاع التي رآها، وأمر الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة ومواصلة العمل الصارم لرفع وتيرة الإنجاز أكثر، مع الوقوف على نوعية وجودة كل الأشغال والتنسيق بين مختلف المتدخلين لإزالة العراقيل للانتهاء وتسليم المشاريع في الآجال المحددة".

ليتم بعدها تفقد الحوض العائم التابع للمؤسسة الوطنية لتصليح السفن"ERENAV"، كما تم الوقوف ومعاينة المحطة البحرية لنقل المسافرين بالميناء، ومختلف التجهيزات والوسائل المسخرة، بغية تسهيل عبور الأشخاص والمركبات.

وأسدى بالمناسبة الوزير توجيهات وتعليمات إلى مسؤولي المؤسسة المينائية، أكد فيها على "وجوب التكفل التام بالمسافرين، خاصة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مع ضرورة التنسيق التام مع مختلف الفاعلين بهذا الخصوص".