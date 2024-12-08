عمليات صيانة على مستوى الطريق السيار شرق -غرب

أطلقت الجزائرية للطرق السيارة عمليات لصيانة المقاطع المتضررة من الطريق السيار شرق - غرب، لاسيما على مستوى ولايات قسنطينة، برج بوعريريج، البويرة، عين الدفلى وسيدي بلعباس، حسب ما أفاد به المدير العام للشركة، سعيد سي شعيب.

وأوضح سي شعيب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الشركة قامت بتعيين الشركات التي ستتكفل بأشغال الصيانة"، لافتا إلى إعطاء الأمر ببدء الأشغال ومنحها إلى الشركة التي ستقوم بصيانة مقطع ولاية برج بوعريريج.

أما بالنسبة للمقطع من حدود ولاية برج بوعريريج إلى ولاية سكيكدة، فأشار المسؤول إلى أن الصفقة في مرحلتها النهائية، و"سنعطي خلال الأسابيع القليلة القادمة أمر بدء الأشغال للشركة المعينة".

وحسب ذات المتحدث، فقد "بلغت الإجراءات الخاصة بصيانة مقطع ولاية البويرة، لاسيما على مستوى الجباحية، مرحلة متقدمة قبل بدء الأشغال"، ولفت إلى أن أشغال صيانة مقطعي ولايتي عين الدفلى وسيدي بلعباس جارية حاليا.

وعلاوة على إطلاق عمليات لصيانة المقاطع المتضررة من الطريق السيار، أطلقت الجزائرية للطرق السيارة مناقصات وطنية لتعيين الشركات التي ستتكفل بأشغال إصلاح فواصل الجسور، بهدف ضمان استمرارية شروط السلامة المرورية لتنقل مستعملي الطريق السيار.

وبعد أن قامت الشركة، مؤخرا، بصيانة سبعة مخارج للطوارئ، حسب المدير العام، أطلقت استشارات لتعيين الشركات التي ستتكلف بتجديد إشارات المرور الأفقية والتأشير على طول الطريق. وتابع سي شعيب أن "الشركة تقوم بدراسات خبرة بالاعتماد على مخابر ومكاتب دراسات، تسمح ببرمجة عمليات صيانة على مستوى الطريق السيار، فيما تسهر فرق مؤهلة على القيام بالصيانة الدورية للأنفاق والتدخل في حال وقوع حادث داخلها".