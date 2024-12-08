سيناريوهات محتملة لما بعد بشار الأسد

قدم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عبد حكيم بوغرارة، قراءة في مجريات وتطورات الأحداث في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، فجر اليوم، مستشرفا السيناريوهات المحتملة في مرحلة ما بعد الأسد، والفاعلين فيها.

بالنسبة لبوغرارة، فإن "المشهد الجديد سيتشكل من منطلق السياقات التي سبقت سقوط النظام السوري، على غرار ما يحدث في غزة ولبنان وأوكرانيا"، معتقدا في اتصال مع "الخبر"، أن "الدول الغربية والكيان الصهيوني، عملوا على استنزاف المقاومة لضرب عدة عصافير بحجر واحد، من خلال التخطيط لإنهاك حزب الله في سوريا وفي العديد من أقطار المقاومة، كقصف القنصلية الإيرانية في دمشق، والضربات الجوية النوعية التي قصفت وصفّت قيادات من الصف الأول".

وما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا، وفق نظرة المحلل، قد يكون أكثر دمارا من فترة الأسد، قياسا بما حدث في العراق وليبيا واليمن بعد الربيع العربي، والسودان حاليا، مشيرا الى "أن الاختراقات والتوجيه والتمويل الأجنبي، بكل أصنافه، كله سيلقي بظلاله على من سيحكم سوريا أو على الفئة التي ستسيطر على البلد".

وتوقع المحلل بداية ظهور مطالب ودعاة ديمقراطية وأحزاب وشخصيات وتشكيل مجلس انتقالي وتعيين لجنة لإعداد الدستور، غير أن تأجيج وتحريك النعرات الطائفية وميلان القوة لصالح جهة معينة، يتابع المتحدث، قد يدفع الجهات الأجنبية لتحريض الطوائف الموالية لها من أجل إحداث الفوضى، كون موقع سوريا الاستراتيجي وحدودها مع لبنان، يدفع الصهاينة للرمي بثقلهم من أجل تمكين فئة تواليهم والدفع بها للأعلى، للمحافظة على مصالحهم وأمنهم. والإشكال اليوم، برأي الجامعي، يتوقف على "إمكانية توفر إرادة للمصالحة في البلد، الأمر الذي في حالة ما أتيح وسط السوريين، فإن الاختراقات الأجنبية تعمل على منعه ومنع قيام دولة سورية موحدة قوية، وتفضيل الإبقاء على وضع لا استقرار ولا حرب، لكي لا يتجرأ القادة الجدد على مهاجمة الصهاينة".

وعليه، يتابع المتحدث، فإن "استشراف مستقبل سوريا ما بعد الأسد في ظل هشاشة الدول العربية واختلال موازين القوى، لا يبعث على التفاؤل، بل إن أكبر إنجاز الذي يمكن أن يجسده من يأتي على أنقاض عائلة الأسد، هو إعادة النظام وتوفير احتياجات الشعب السوري، بعيدا عن الطموحات الإقليمية التي هي بعيدة المنال"، بل إن المتوقع في نظر الباحث، "بداية الضغط من أجل التطبيع مع الكيان وتوقيع اتفاقيات سلام معه".

وحول طبيعة النموذج المحتمل لنظام الحكم، رجح المحلل في البداية فرضية الاتفاق على مجلس انتقالي أو شخصية توافقية مقبولة لدى الولايات المتحدة، لقيادة مرحلة محددة ولإعداد دستور توافقي ولو بشكل صوري، لأن الانقسامات العرقية الطائفية، وفق بوغرارة، هي واحد من أهم المحددات في رسم المرحلة المقبلة.

ويجزم بوغرارة بأن الحدث محبوك والسيناريوهات معدة وجاهزة ولا مجال للصدفة، حتى لا تعود التهديدات على الكيان الصهيوني، وبالتالي، يتابع، صعوبة توقع ما تحمله الفرضيات الأجنبية، بوصفها هي التي توجه الأحداث، والأكيد أنها ستحاول تمرير قيمها الغربية، كاللائكية والتعدد الطائفي والإثني، حتى يمنعوا العقيدة الإسلامية في سوريا. واستخلص المحلل السياسي بأن "الاعتماد على الخارج أظهر الكثير من القصور والأخطاء الاستراتيجية التي تكلف انهيار الدول، وما حدث في ليبيا والسودان واليمن، يعكس أن عدة أنظمة عربية لم تستوعب طبيعة العلاقات الدولية وصراع المصالح، وإمكانية حتى التوافق بين روسيا والولايات المتحدة، للحفاظ على مصالحهما على حساب الأوطان العربية ومقدراتها، كون أصحاب القوة في الأخير يرفضون التصادم المباشر، كما أن الدور الإيراني ظهر قاصرا في الشأن السوري، إذ لم تتحرك بالشكل الكافي، دون أن تنحاز إلى طرف، والميدان أظهر أن القوى الكبرى تركت طهران تناور في العديد من الأقطار العربية حتى تضعف الشعوب وتقسم الجبهات الداخلية وتثير النعرات الطائفية، حتى يسهل إسقاطها أو يجعلون سقوطها أمرا حتميا في إطار سياسة فرق تسد، فضلا عن الانخراط الدعائي الإعلامي العربي الذي ركز على سوريا وضغط وشوّه وضلّل وعتّم، والنتيجة هي انهيار مؤسسات الدولة السورية".