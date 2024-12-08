آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

سوريون في الجزائر يحتفلون بسقوط نظام الأسد

8 ديسمبر 2024 ()

38serv

+ -

خرج العشرات من أفراد الجالية السورية في عدة شوارع بالجزائر، للتعبير عن فرحتهم بسقوط نظام بشار الأسد.

 وهتف هؤلاء ببلادهم ورددوا شعارات الحرية، مستعملين منبهات السيارات وملوحين بالرايات التي كانت تستعملها التنظيمات المسلحة، وهي تخوض معاركها مع قوات النظام منذ 2011.

 ولجأ الكثير من السوريين إلى الجزائر بعد انحراف الأحداث إلى العنف سنة 2011، واستقر أغلبهم جنوبي العاصمة، وأسسوا استثمارات تتركز عادة في الصناعة الخفيفة والنسيج. وكان نظام بشار الأسد قد تهاوى، فجر اليوم، بعد تقدم مباغت ومفاجئ للمسلحين في ظرف أسبوع، قاد إلى حسم المعركة التي دامت 13 عاما.

 

 

كلمات دلالية:
طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    جديد مصنع "فيات" في وهران

    13135 قراءة
  • 3

    مباشر: سوريا ما بعد الأسد

    11011 قراءة
  • 4

    "أمنيستي" ترفض إدانة توقيف الكاتب صنصال

    8520 قراءة
  • 5

    المسلحون يدخلون دمشق ومصير مجهول لبشار الأسد

    7993 قراءة