سوريون في الجزائر يحتفلون بسقوط نظام الأسد

خرج العشرات من أفراد الجالية السورية في عدة شوارع بالجزائر، للتعبير عن فرحتهم بسقوط نظام بشار الأسد.

وهتف هؤلاء ببلادهم ورددوا شعارات الحرية، مستعملين منبهات السيارات وملوحين بالرايات التي كانت تستعملها التنظيمات المسلحة، وهي تخوض معاركها مع قوات النظام منذ 2011.

ولجأ الكثير من السوريين إلى الجزائر بعد انحراف الأحداث إلى العنف سنة 2011، واستقر أغلبهم جنوبي العاصمة، وأسسوا استثمارات تتركز عادة في الصناعة الخفيفة والنسيج. وكان نظام بشار الأسد قد تهاوى، فجر اليوم، بعد تقدم مباغت ومفاجئ للمسلحين في ظرف أسبوع، قاد إلى حسم المعركة التي دامت 13 عاما.