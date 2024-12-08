الأمن يفشل مخططا للمخابرات الفرنسية بالعاصمة (فيديو)

تمكنت مصالح الأمن الوطني، من إحباط مخطط للمخابرات الفرنسية، يهدف إلى الاتصال بمتطرفين بالجزائر العاصمة من أجل الحصول على معلومات.

ووفق تسجيل فيديو بثه التلفزيون الجزائري، اليوم الأحد، يكشف اعترافات لشخص موقوف من ولاية تيبازة، كان يتعامل مع المخابرات الفرنسية وينقل أخبار المتطرفين.

وقال الموقوف خلال اعترافه لمصالح الأمن، إن "المخابرات الفرنسية أرادت التوغل في أحياء العاصمة، من خلال إرساله إلى الأحياء الشعبية على غرار باب الواد، المقرية، حسين داي، والحراش، للبحث عن معلومات حول الأشخاص المتطرفين، بعد الانتهاء من ولاية تيبازة طلبوا التنقل إلى العاصمة".

وأضاف أن "المخابرات الفرنسية طلبت التوقف عن استعمال تطبيق "واتساب" بعد انتهاء العمل، وتحميل تطبيق جديد يحمل اسم "واير" واستعمال أسماء مستعارة مثلا "ريال مدريد" من أجل التواصل معهم بكلام مشفّر."

والموقوف كشف أيضا أنه "عاود الاتصال بالشخص الذي كان يُنسق معه من المخابرات الجزائرية، والذي أخبره بمواصلة العمل معهم ومتابعة مخططهم لكشف خيوط المؤامرة".