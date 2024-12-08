مخطط مستعجل لإصلاح قناة ضخ المياه المحلاّة "تافنة "

كشف السيد سمبر شيباني المسؤول التنفيذي الأول بوهران، خلال ندوة صحفية مقتضبة عقدها مساء اليوم على مستوى قاعة التشريفات بمقر الولاية، عن مخطط تدخل مستعجل سيتم الشروع في تنفيذه قريبا لإصلاح التسربات الكبيرة التي تطال قناة الضخ " تافتة "، والتي تتسبب حاليا في ضياع معدل 7 آلاف متر مكعب من مياه البحر المحلاة التي تنتجها محطة شط الهلال الواقعة في ولاية عين تموسنت بصفة يومية.

وحسب والي وهران، فإن الجهات الوصية أحصت 9 تسربات تتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه المحلاة التي تنتجها المحطة المذكورة، من بينها أربع تسربات مهمة، (اثنتان منها في الاختصاص الإقليمي لولاية وهران، واثنتان في الاختصاص الإقليمي لولاية عين تموشنت)، مضيفا بأنه سيتم الشروع في تنفيذ مخطط التدخل المستعجل لإصلاح هذه الأعطاب التي تطال القناة يوم 21 ديسمبر الجاري، وذلك من أجل تقليص احتياجات المنطقة من مياه الشرب إلى الحد الأقصى الممكن تزامنا مع فترة عطلة الشتاء.

وحسب السيد شيباني، فإنه تم إخطار مسؤولي محطة شط الهلال بهذا الإجراء الهام الذي لا مناص منه، خاصة مع الكلفة المالية الكبيرة التي تضيع يوميا بسبب ضياع هذه المياه بفعل اهتراء القناة التي يعود تاريخ إنجازها إلى سنة 1991، باعتبار أن كلفة إنتاج واحد متر مكعب من المياه في محطات تحلية مياه البحر، على غرار محطة المقطع مثلا، تعادل حدود 5 دولار ما يعني إجمالي 35 ألف دولار يوميا.

وقدّر ذات المسؤول مدة تنفيذ هذا المخطط المستعجل لإصلاح الأعطاب التي تطال القناة بحدود خمسة أيام على أقصى تقدير، داعيا مواطني الولاية والمنطقة إلى تفهّم هذا الوضع الصعب من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة والمتمثلة في تأمين حظيرة وهران الكبرى وضواحيها وحتى بعض الولايات المجاورة من احتياجاتها الحقيقية من مياه الشرب، خاصة بعد استلام محطة تحلية مياه البحر الجاري تنفيذها على مستوى منطقة الرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة والتي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، كشف السيد شيباني أيضا عن التدابير الجارية لتسجيل مشروع هام بقيمة مالية تعادل 12 مليار دج (1200 مليار سنتيم) من أجل إنشاء قناة ضخ للمياه مزدوجة على مسافة 25 كيلومترا انطلاقا من محطة تحلية المياه الرأس الأبيض.