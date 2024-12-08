المدية: الإطاحة بشبكتين إجراميتين تمتهن الترويج وبيع المخدرات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة شلالة العذاورة والمدية في عمليتين متفرقتين نهاية الأسبوع الماضي من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين تمتهن بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة عبر اختصاص المدية.

العمليتان مكنتا من توقيف ثمانية أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 25 و38 سنة مع حجز 1209كبسولة من المؤثرات العقلية وكمية من القنب الهندي وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة بالمخدرات.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بتهمة حيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية والمخدرات لغرض البيع وحمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي.