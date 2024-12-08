اتحاد العاصمة وأنصاره عاشوا الجحيم في داكار

عبرت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، عن استيائها العميق مما عاشه وفد الفريق والأنصار من اعتداءات بالعاصمة السنغالية داكار، تسببت في إصابة البعض منهم بجروح بليغة.

وجاء في بيان النادي العاصمي، "تُعبر إدارة اتحاد العاصمة عن استيائها الشديد لما حدث عقب نهاية مباراتنا أمام نادي جاراف السنغالي، حيث شهدت نهاية المباراة أحداثًا مؤسفة تمثّلت في اقتحام أنصار نادي جاراف مدرجات وأرضية الملعب، مما أدى إلى اعتداءات جسدية متفاوتة الخطورة على لاعبينا وأنصار فريقنا."

وأضاف البيان، "هذا وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن إصابات بليغة في صفوف مشجعي نادينا ، ما استدعى التدخل السريع من الطاقم الطبي لفريقنا، الذي قدٌم الإسعافات الأولية إضافة إلى تضميد جراح المصابين، رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالحادثة."

وختم البيان "كما تؤكد إدارة اتحاد العاصمة التزامها بالدفاع عن حقوق فريقنا وأنصاره الذين أبوا إلاٌ أن يكونوا إلى جانبنا في هذه السفرية، وسنتابع الموضوع عن كثب لضمان تطبيق العدالة وحماية سلامة جميع أفراد عائلة اتحاد العاصمة في المستقبل و ذلك من خلال إرسال تقرير مفصل مرفوقٍ بالصور و الفيديوهات إلى هيئة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف ".

يشار إلى أن أبناء سوسطارة، تعادلوا سلبا اليوم أمام مضيفهم جاراف السنغالي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي "كاف".