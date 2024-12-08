”محمد” يتصدّر قائمة أسماء المواليد الذكور في إنجلترا وويلز

أظهرت إحصاءات رسمية أن اسم محمد تصدّر قائمة أسماء المواليد الذكور في إنجلترا وويلز لعام 2023، متقدّما على “نوا” و«أوليفر”. وسجل الاسم بأشكاله المختلفة لـ4661 مولودا، ما يعكس تأثير زيادة عدد المسلمين الذين يشكلون 6.5% من السكان. أما أسماء الإناث، فقد بقيت “أوليفيا” في الصدارة. وكشفت إحصاءات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاءات، الخميس الماضي، أن اسم محمد تصدّر قائمة أسماء المواليد الذكور في إنجلترا وويلز خلال عام 2023.

وانتقل الاسم من المرتبة الثانية في العام السابق ليحتل المركز الأول، متقدّما على اسم “نوا” الذي حلّ ثانيا، بينما جاء “أوليفر” في المرتبة الثالثة. وأطلق اسم “محمد” على 4661 مولودا جديدا في عام 2023، وهو ما جعله يتصدّر القائمة للمرة الأولى، وأشارت البيانات إلى أن اسم “محمد” حافظ على وجوده ضمن المراكز العشرة الأولى منذ عام 2016.

وعند احتساب جميع صيغ كتابة الاسم باللغة الإنجليزية، مثل: Muhammad وMohammed وMohammad، تبيّن أنه احتل المركز الأول عدة مرات سابقا، كما في أعوام 2009 و2014 و2019 و2022.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المسلمين في إنجلترا وويلز بلغ 3.9 ملايين شخص، ما يعادل 6.5% من إجمالي السكان البالغ عددهم 59.6 مليون نسمة، بحسب آخر تعداد سكاني أجري عام 2021.



