بن غفير يصادر مكبّرات الصوت من مساجد الضفة الغربية

كشفت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء أول السبت، أن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي المتطرف، أوعز إلى قيادة الشرطة بمصادرة مكبّرات الصوت من المساجد في الضفة الغربية، بذريعة أن الأذان يزعج اليهود، بحسب ما جاء في “روسيا اليوم”.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: “أوعز إيتمار بن غفير لقيادة الشرطة الإسرائيلية بالبدء بمصادرة مكبّرات الصوت الخاصة ببث الأذان من المساجد، وخصوصا في البلدات المختلطة، بذريعة أن الأذان يزعج المواطنين اليهود، ويطالب بفرض غرامات في الحالات التي لا يمكن مصادرة السمّاعات فيها”.



وفي وقت سابق، في نوفمبر، اقتحم الآلاف من المستوطنين، على رأسهم بن غفير، الحرم الإبراهيمي في الخليل.



