هذه الطرق مقطوعة

أفادت مصالح الدرك الوطني، اليوم الإثنين، بغلق طرق بسبب تساقط الثلوج، بكل من ولايتي تيزي وزو والبويرة. وأوضحت ذات المصالح، في منشور عبر صفحتها الرسمية "طريقي"، أن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، مقطوع بسبب تراكم الثلوج، بالضبط على مستوى منطقة أسول، ببلدية آيت بومهدي.

وأفاد المصدر ذاته بأن الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، مقطوع بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال، ببلدية إيبودرارن. وعلى مستوى ولاية البويرة، نبهت المصالح ذاتها، إلى انقطاع الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، على مستوى منطقة تيزي نيكولال ببلدية الصحاريج.

وكذلك بالنسبة للطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، مقطوع على مستوى منطقتي إيكوكار ببلدية بشلول وتيكجدة ببلدية الأسنام. وأضاف المصدر نفسه، أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، مقطوع على مستوى منطقة فج تيروردة ببلدية أغبالو، بسبب تراكم الثلوج.