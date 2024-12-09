منع رئيس كوريا الجنوبية من مغادرة البلاد

أعلنت وزارة العدل في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أنها فرضت حظرا على سفر الرئيس يون سيوك يول، بينما تجري الشرطة تحقيقات بحقه بتهمة التمرّد، على خلفية إعلانه فرض الأحكام العرفية.

وخلال جلسة استماع برلمانية، سأل أحد المشرّعين ما إذا كان الرئيس يون سيوك يول، المتهم بقيادة تمرّد عبر إعلان الأحكام العرفية لبضع ساعات، الثلاثاء الماضي، قد مُنع من مغادرة البلاد، فأجاب مفوّض خدمات الهجرة في وزارة العدل، باي سانغ أب: "نعم، هذا صحيح".

وطلبت الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية فرض الحظر، في إطار توسيع تحقيقاتهم في اتهامات التمرد المحتملة بسبب فرض يون للأحكام العرفية، الأسبوع الماضي، وتم التراجع عن القرار ساعات بعد رفض البرلمان.