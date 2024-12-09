انقطاع التزود بالماء في عدة بلديات بتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، اليوم الإثنين، عن تسجيل توقف في الإنتاج على مستوى محطة تحلية مياه البحر لفوكة، ما تسبب في تذبذبات وتأخير في عملية التوزيع على مستوى عدة بلديات بتيبازة.

وأوضحت "سيال" في بيان لها، أن "التوقف في الإنتاج على مستوى محطة تحلية مياه البحر لفوكة، راجع لارتفاع درجة تعكر مياه البحر (Turbidité)، ما سينجر عن هذا التوقف تذبذبات وتأخير في عملية التوزيع، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، على مستوى بلديات: القليعة، فوكة، الدواودة، الشعيبة، الحطاطبة، بواسماعيل، خميستي، بوهارون، عين تڤورايت وسيدي راشد".

وأكدت "سيال" أن "العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا وبصفة عادية، على مستوى البلديات المعنية، بعد استئناف الإنتاج على مستوى المحطة وامتلاء الخزانات الرئيسية".