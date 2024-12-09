بيان هام خاص بالأطباء

أعلنت مديرية التكوين التابعة لوزارة الصحة، عن افتتاح الترشح للالتحاق بثلاث دورات تكوينية "ما بعد التدرج المتخصصة" في العلوم الطبية (C.E.S)، بعنوان سنة 2025.

ووفق بيان صادر عن الوزارة الوصية، اليوم الإثنين، فإن التخصصات المدرجة في هذا التكوين تشمل كلا من الاستعجالات الطبية، وعلم الإدمان ونقل الدم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدورات التكوينية، المتوّجة بشهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية (C.E.S)، تُفتتح لفائدة المترشحين الحاصلين على شهادة في العلوم الطبية (الطب العام) والعاملين في المؤسسات الصحية العمومية.

وأكدت الوزارة أن "مدة التكوين الخاصة بالاستعجالات الطبية هي أربعة سداسيات، في حين ستكون مدة التكوين الخاصة لعلم الإدمان، ونقل الدم سداسيين"، مشيرة إلى أن "هذه الدورات ستنطلق خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، وتُجرى على مستوى جامعة علوم الصحة بالجزائر، وكذا كليات الطب في كل من ولايات: وهران، البليدة وقسنطينة".

كما تقدم - تضيف الوزارة - "طلبات الترشح إلى مدير المؤسسة الصحية، الذي ينتمي إليها المترشح، والذي يحيلها بدوره إلى مديرية الصحة والسكان بالولاية".

وأوضحت الوزارة أنه سيتم "اختيار المرشحين وفقا للمعايير الواردة أدناه، والمنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ 29 فيفري 2012 الذي يحدد معايير انتقاء المترشحين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبيةCES . (الجريدة الرسمية رقم 66 لسنة 2012)، وهي: مكان الممارسة، وتطابق النشاط الممارس من قبل المترشح مع شعبة التخصص المفتوحة عند تاريخ الانتقاء، وعدد سنوات الممارسة في مصلحة ذات علاقة بشعبة التخصص المفتوحة عند تاريخ الانتقاء، والخبرة المهنية العامة، وتقييم المسؤول السلّمي عند تاريخ الانتقاء".