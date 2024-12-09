كودري: سنرفع تقريرا إلى الكاف ونطالب بمعاقبة جاراف

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة رفع تقرير إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يتضمن التجاوزات الخطيرة التي تعرض لها الفريق وأنصاره بملعب عبد الله واد بداكار، بمناسبة مواجهة نادي جاراف.

وشهدت نهاية المباراة، التي افترق فيها الفريقان على نتيجة التعادل السلبي، اعتداءات خطيرة على أنصار اتحاد العاصمة، الذين تنقلوا لحضور المباراة، وتطلب الأمر تدخل لاعبي الفريق والمسيرين من أجل إنقاذهم من الأسوأ.

وفي هذا الإطار، تحدث المنسق العام، حمزة كودري، في تصريحات صحفية بمطار هواري بومدين، تلت عودة بعثة الاتحاد، صبيحة اليوم الإثنين، عن تلك الأحداث، وقال: "حدثت أمور غير متوقعة تماما بعد نهاية المباراة، للأسف شاهدنا أمورا خطيرة بعيدة عن كرة القدم من طرف أنصار جاراف".

وأشار كودري في معرض تصريحاته إلى أن إدارة نادي "سوسطارة" باشرت التحضير لملف، يتضمن صورا ومقاطع فيديو توثق التجاوزات التي حدثت، لرفعه إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل ما وصفه حماية الفريق والأنصار، مع مطالبة "الكاف باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق النادي السنغالي، لتفادي تكرار مثل ذلك السناريو"، على حد قوله.

وأكد كودري في ذات التصريحات، تسجيل عدد من الإصابات وسط أنصار الفريق هناك: "سجلنا إصابات بليغة لدى الأنصار نتيجة الاعتداءات التي تعرضوا لها، سارعنا بإنزالهم إلى أرضية الميدان لتلقي العلاج، الحمد لله الجميع خرج سالما، رغم الإصابات التي كانت بليغة"، قال كودري، الذي أوضح أن مشجعي الاتحاد تعرضوا خلال تلك الاعتداءات، التي تورط فيها أعوان الأمن، لسرقة أغراضهم الشخصية، ومنها جوازات السفر، الأمر الذي أجل عودتهم إلى الجزائر.

وأشاد كودري، بالمناسبة، بالعمل الكبير الذي قامت به سفارة الجزائر بداكار، من أجل استقبالهم وتسوية وضعيتهم للعودة رفقة رئيس مجلس الإدارة، عثمان سحبان، الذي فضل البقاء هناك إلى جانبهم.