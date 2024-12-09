سوريا.. الصهاينة يستغلون الوضع

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن دبابات تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني، توغلت داخل الأراضي السورية في القنيطرة بعمق كيلومترين ونصف إلى 3 كيلومترات.

ونقلت "يديعوت أحرونوت"، عن وزير دفاع الاحتلال، يسرائيل كاتس، قوله: إن "الجيش استولى الليلة على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا".

كما أمر كاتس بإنشاء مجال أمني خال من الأسلحة الإستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهدد الكيان، حسب الصحيفة الصهيونية.

وكان نتنياهو أعلن انهيار اتفاقية فصل القوات بين الكيان المحتل وسوريا لعام 1974، واحتلت القوات الصهيونية منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سوريا.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام صهيونية، من بينها يومية "هآرتس"، بأن القوات الجوية الصهيونية شنت، خلال الساعات الماضية، هجمات استهدفت نحو 100 موقع في سوريا، تزامنا مع التحولات السياسية والعسكرية بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأضافت أن الهجمات تضمنت مواقع إستراتيجية، منها أنظمة صواريخ متقدمة، ومستودعات أسلحة، ومنشآت لتصنيع الذخائر.