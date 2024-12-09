الكاف يفتح تحقيقا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، في بيان صحفي، عن فتح تحقيق في الأحداث التي شهدها، أمس الأحد، ملعب عبد الله واد بداكار، في ختام مباراة نادي جاراف واتحاد العاصمة، برسم دور المجموعات لمسابقة كأس "الكاف".

وأوضح "الكاف" في ذات البيان، أنه قرر إحالة ملف القضية إلى اللجان المختصة من أجل القيام بتحقيق شامل ومعمق قبل اتخاذ القرارات المناسبة.

وكانت إدارة اتحاد العاصمة قد أعلنت، في وقت سابق، عن توجهها إلى "الكاف" بملف يوثق للتجاوزات والاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها أنصار الفريق بملعب عبد الله واد، والتي خلفت إصابات بليغة وسط هؤلاء المشجعين.