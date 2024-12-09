الجزائر تدعم أمن واستقرار السودان

تلقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية من نظيره السوداني، علي يوسف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وحسب البيان، فقد تطرق الطرفان، خلال هذا الاتصال، إلى "تطورات الأوضاع في السودان الشقيق، وإلى الدور الذي تضطلع به الجزائر، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن الأممي، دعما لأمن واستقرار السودان، وكذا سيادته ووحدة أراضيه".

وأضاف البيان "الوزيران بحثا علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها، في إطار التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة".