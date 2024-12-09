تلميذ يطعن زميله بآلة حادة بوهران

سجلت ثانوية براكني، بدائرة أرزيو بالناحية الشرقية لولاية وهران، نهار اليوم الإثنين، حادثة خطيرة تمثلت في طعن تلميذ زميله في المؤسسة بآلة حادة على مستوى الرقبة، الأمر الذي استدعى نقله على جناح السرعة باتجاه المركز الاستشفائي القريب لتلقي العلاج.

وحسب مصادر من داخل المؤسسة، تمكنت "الخبر" من الاتصال بها، فإن هذه الحادثة، غير المسبوقة في المؤسسة، سجلت في فترة الاستراحة الصباحية، الأمر الذي أثار فوضى وحالة استنفار كبيرة، مضيفة أن "المعتدي يدرس في السنة أولى ثانوي، بينما يدرس الضحية في السنة الثالثة ثانوي".

وقد اتصلت "الخبر" بالسيد عبد القادر أوبلعيد، مدير التربية لولاية وهران، الذي نفى أن يكون التلميذ الضحية موجودا في العناية المركزة، مثلما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذا الأخير تم نقله إلى أقرب مؤسسة استشفائية، حيث تم تقطيب الجرح ببعض الغرز وغادر إلى بيته العائلي، مردفا بالقول: "لقد أوفدت لجنة تحقيق إلى المؤسسة موضوع الحادث لمعرفة الملابسات، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة فور تقصي الأمور".