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العالم

حماس تعلق على الإطاحة بالأسد

9 ديسمبر 2024 ()

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هنأت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الإثنين، الشعب السوري على تحقيق تطلعاته في الحرية والعدالة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقالت حماس في بيان: "تبارك حركة حماس للشعب السوري الشقيق نجاحه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة، وندعو كل مكونات الشعب السوري إلى توحيد الصفوف، ومزيد من التلاحم الوطني".

وأضاف البيان: "إننا في حركة حماس وشعبنا الفلسطيني نقف بقوة مع الشعب السوري العظيم، ونؤكد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وعلى احترام الشعب السوري وإرادته واستقلاله وخياراته السياسية". وجاءت تصريحات حماس بعد يوم من الإطاحة بنظام بشار الأسد.

 

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