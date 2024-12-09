طلاق بالتراضي بين اتحاد بلعباس وبلعطوي

توصلت إدارة اتحاد بلعباس خلال الساعات القليلة الماضية إلى اتفاق يقضي بإنهاء تعاقدها مع المدرب الأول للفريق عمر بلعطوي وذلك على ضوء التعادل السلبي المحقق يوم الجمعة الماضي برسم الجولة الـ 10 أمام مديوني وهران بملعب "الحبيب بوعقل" والذي خسر على ضوئه الفريق الصدارة للثنائي وداد تلمسان وسريع غليزان في مجموعة الغرب ضمن قسم ما بين الرابطات.

هذا وقد تقرر الإبقاء على المدرب المساعد الهاشمي بخدة على رأس العارضة التقنية لإدارة مواجهة اتحاد الرمشي التي ستلعب يوم السبت من دون حضور الجمهور بمركب 24 فبراير 56 بحكم العقوبة المسلطة على نادي "المكرة"، في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة بعض السير الذاتية للمدربين والذين يوجد من ضمنهم "التقني عزيز عباس الموجود في أحسن رواق لتدريب الفريق مستقبلا حتى الآن" وفقا لما أكده مصدر جد عليم لـ "الخبر".

وكانت إدارة اتحاد بلعباس قد وضعت قبل بداية الموسم الجاري هدف الصعود إلى القسم الثاني للهواة نصب أعينها وهو ما دفع بها إلى الاستنجاد بعدد من أصحاب الخبرة من أبناء الفريق المتوجين بكأس الجمهورية سنة 2018 في صورة خالي زكرياء وبونوة عبد الصمد وعبد الرحيم عبدلي، قبل أن يتوصل الفريق إلى جمع 23 من 30 نقطة كانت ممكنة بعد عشر جولات نظير نجاح الرائدان وداد تلمسان وسريع غليزان من بلوغ عتبة الـ 25 نقطة في انتظار المواجهات المباشرة بين النوادي الثلاثة خلال الأسابيع القليلة القادمة.