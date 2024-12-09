أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الأحد، على مراسم تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عهدته الجديدة، برئاسة تابتي عبد المجيد، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر، أن المجلس يعتبر"هيئة استشارية" لدى القطاع، في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، يضم "إطارات من مختلف القطاعات الوزارية، والهيئات العمومية، إلى جانب خبرات من فعاليات المجتمع المدني".

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت مولوجي أن "الدولة الجزائرية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أولت عناية خاصة واهتماما بالغا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة"، انطلاقا من "أهمية انخراطهم بفعالية في البناء المجتمعي والتنموي في بلادنا".

ويسعى القطاع من أجل "دعم هذه الفئة ومرافقتها عبر تعزيز حقوقها في كافة مناحي الحياة"، خاصة وأن الجزائر-مثلما أوضحت الوزيرة- "صادقت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين سنة 2009 ,كما تم إلى جانب ذلك وضع جملة من القوانين تخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة", مؤكدة بذلك على "الالتزام الدائم بالمبادئ الأساسية للمساواة وتكافؤ الفرص".

وأضافت السيدة مولوجي أن جهود المجلس "ينبغي أن تنصب في المستقبل على المعالجة الناجعة والموضوعية للملفات الكبرى ذات الصلة بالمجال، على غرار الوقاية من الإعاقة، والتربية والتعليم والتكوين للأطفال والمراهقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الإدماج المهني والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب المساعدات الاجتماعية للوصول إلى الرعاية الضرورية والشاملة".