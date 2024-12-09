اجتماع بخصوص أوضاع الجالية الوطنية بالخارج

استقبل اليوم كاتب الدولة، لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، نواب البرلمان، ممثلي الجالية الجزائرية بالخارج، في جلسة عمل خصصت للتطرق والتشاور وتبادل الآراء حول أوضاع وانشغالات واحتياجات الجالية.

ووفق بيان وزارة الخارجية، أكد سفيان شايب "على العناية السامية التي يوليها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى أبناء الجزائر في المهجر وضرورة الإصغاء لانشغالاتهم في إطار منهجية عمل تشاورية، سعيا للتكفل الأمثل والأنجع لمطالبهم، وترقية مشاركتهم في التجديد والتنمية الوطنيين الذي تشهده بلادنا".

وحسب البيان يندرج هذا اللقاء في إطار "مواصلة سنة التشاور والتنسيق القائم بين الوزارة وممثلي الجالية في البرلمان".