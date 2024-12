Oran: Un élève poignarde son camarade de classe avec un objet tranchant

Le lycée Brakni, dans le daïra d'Arzew, dans la région Est de la wilaya d’Oran, a été le théâtre d’un grave accident. En effet, un élève a attaqué son camarade à la nuque à l'aide d'une arme blanche. La victime a immédiatement été transférée à l'hôpital le plus proche pour recevoir des soins.

Selon les sources de l’intérieur de l'école, l'incident a eu lieu durant la récréation du matin, ce qui a provoqué une panique générale et une grande mobilisation. L'agresseur est un élève de première année du secondaire, tandis que la victime est en troisième année.

Le directeur de l'éducation de la wilaya d’Oran, Abdelkader Oubelaid, a nié les informations qui circulaient sur les réseaux sociaux, selon lesquelles l'élève blessé serait dans un état critique en soins intensifs.

Il a précisé que la victime avait été transférée vers un établissement hospitalier limitrophe, où une série de points de suture avaient été posés sur sa blessure avant qu'il ne soit renvoyé chez lui.

Oubelaid a, également, annoncé qu'une commission d'enquête avait été envoyée à l'école pour examiner les circonstances de l'incident, et que des mesures appropriées seraient prises en fonction des résultats de l'enquête.