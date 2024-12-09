الرئيس تبون يحل بنواكشوط (فيديو)

حل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الإثنين، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف الذي تحتضنه الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، كان في استقبال الرئيس تبون بمطار نواكشوط الدولي، نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأجرى رئيس الجمهورية محادثات على انفراد مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالقاعة الشرفية لمطار نواكشوط الدولي.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى للرئيس تبون إلى هذا البلد الجار منذ وصوله إلى سدة الحكم سنة 2019، في المقابل، زار الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، الجزائر في عدة مناسبات.