الفنان القدير عبد القادر الخالدي في ذمة الله

توفي، اليوم الإثنين، الفنان القدير عبد القادر الخالدي عن عمر ناهز 67 سنة، وفق ما أعلنت مديرية الثقافة لولاية مستغانم على صفحتها الرسمية في "فايسبوك".

ويعتبر الراحل، الذي كان طريح الفراش منذ فترة بسبب المرض، أحد أعمدة الأغنية البدوية بالغرب الجزائري وترك بصمات فنية أصيلة في مسيرته الثرية.

وبعث والي مستغانم، أحمد بودوح، رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد جاء فيها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبكثير من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، أحد أعمدة الفن والأغنية البدوية بمستغانم، مسيرة فنية ثرية في الطابع الفني الأصيل والبدوي، أنتج العديد من الأشرطة التي عالجت قضايا اجتماعية ولامست بخامته الصوتية المتميزة تراث الجزائر ومستغانم خاصة، ووافته المنية اليوم عن عمره يناهز 67 سنة، وإثر هذه الفاجعة الأليمة يتقدم والي الولاية بأخلص التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جنات الرضوان ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن السلوان".