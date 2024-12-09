اتفاق أمريكي تركي بخصوص سوريا

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في المعارضة السورية أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا توصلتا إلى اتفاق على انسحاب قوات كردية سورية من منبج.

وكانت فصائل سورية مدعومة من تركيا قد شنت، أمس الأحد، هجوما على قوات سوريا الديمقراطية الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة في مدينة منبج بشمال سوريا.

وأفادت "رويترز"، نقلا عن مصادر أمنية تركية، أن "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا سيطر على نحو 80 في المائة من منبج.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية قوة عسكرية تقودها وحدات حماية الشعب الكردية وتعتبرها تركيا بمثابة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي الذي تصفه بأنه "منظمة إرهابية".

ونفذت تركيا ضربات عسكرية متكررة على القوات الكردية في سوريا، لكن أمريكا تحالفت معها في الحرب ضد الجماعات المتطرفة خاصة خلال القتال ضد تنظيم "داعش".