حزب البعث يخرج عن صمته

أعلن حزب البعث الاشتراكي، الإثنين، دعمه "لمرحلة انتقالية" في سوريا، وذلك غداة سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، قال الأمين العام للحزب إبراهيم الحديد، في بيان: "سنبقى داعمين لمرحلة انتقالية في سوريا هادفة للدفاع عن وحدة البلاد أرضا وشعبا ومؤسسات ومقدرات".

وكان الحزب قد فاز شهر جويلية الماضي بغالبية مقاعد مجلس الشعب.

ويحكم حزب البعث العربي الاشتراكي سوريا منذ 61 سنة، حيث وصل إلى السلطة عبر انقلاب عام 1963.

وأعلنت الفصائل المسلحة، الإثنين، أن قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني بحث مع رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي "تنسيق انتقال السلطة".